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Почали з Санкт-Петербурга: росіяни вже отримують електронні повістки в особистих кабінетах

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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880
Час на прочитання
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Почали з Санкт-Петербурга: росіяни вже отримують електронні повістки в особистих кабінетах

Фото: unsplash.com

Росіяни отримують повістки в особистому кабінеті на Держпослугах.

У Росії, в місті Санкт-Петербург, почали розсилати електронні повістки в тестовому режимі в межах весняного призову.

Про це пише місцеве видання "Фонтанка" з посиланням на головного військового комісара Санкт-Петербурга Сергія Качковського.

Деталі: Повідомляється, що тестові повістки приходять росіянам в особистий кабінет на Держпослугах.

Також, за словами Качковського, зараз опрацьовується питання оповіщення за допомогою смс.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політолог Аббас Галлямов зазначив, що Росія готується до повномасштабної мобілізації. Він назвав важливу ознаку цього.

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Дата публікації
Перегляди
880
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