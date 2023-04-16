Почалося виверження одного з найнебезпечніших вулканів у світі – стовп диму сягнув майже 7 км (відео)

У Мексиці розпочалось виверження вулкана Попокатепетль – одного із найбезпечніших у світі. За останню добу вулкан зробив 148 викидів.

Про це пише видання Infobae.

Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків.

"У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття", – попередили фахівці.

Оскільки це активний вулкан і один із найнебезпечніших у країні, його активність викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів Морелоса, Пуебли та штату Мехіко.

Вулкан Попокатепетль – активний вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м). У Мексиці є не менше 46 активних вулканів, шість із яких належать до категорії високого ризику.

Активність Попокатепетль почала спостерігатися 31 серпня 2011 р. – вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера. Від середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкана. Велике виверження відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок чого у небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 км. 2019 року аналогічне виверження привело до утворення стовпа попелу і диму висотою 5 км.

Нагадаємо, в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі.

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