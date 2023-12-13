Початок кінця: яке важливе рішення ухвалили на кліматичному саміті ООН і як це вплине на планету

Близько 200 країн, що зібралися на саміт Організації Об'єднаних Націй, схвалили план розвитку відновлюваної енергетики та переходу від вугілля, нафти і газу.

Вперше з тих пір, як три десятиліття тому країни почали зустрічатися для боротьби зі зміною клімату, дипломати з майже 200 країн схвалили глобальний пакт, який прямо закликає до “відмови від викопних видів палива”, таких як нафта, газ і вугілля, які небезпечно нагрівають планету.

Масштабна угода, укладена під час найспекотнішого року в історії спостережень, була досягнута в середу, 13 грудня, після двох тижнів запеклих дебатів на кліматичному саміті Організації Об'єднаних Націй, що відбувся в Дубаї.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The New York Times, де проаналізовано наслідки ухваленого рішення для нашої планети.

Компроміс

Європейські лідери та багато країн, найбільш вразливих до кліматичних катастроф, наполягали на формулюванні, яке закликало до повної “поступової відмови” від викопного палива. Але ця пропозиція зіткнулася з сильним спротивом з боку великих експортерів нафти, таких як Саудівська Аравія та Ірак, а також країн, що швидко розвиваються, таких як Індія та Нігерія.

Зрештою, учасники переговорів досягли компромісу: нова угода закликає країни прискорити глобальну відмову від викопного палива в цьому десятилітті “справедливим, упорядкованим і рівноправним чином” і повністю припинити викиди вуглекислого газу в атмосферу до середини століття.

Вона також закликає країни потроїти кількість відновлюваних джерел енергії, таких як вітрові та сонячні електростанції, встановлені по всьому світу до 2030 року, і скоротити викиди метану, парникового газу, який є більш потужним, ніж вуглекислий газ, у короткостроковій перспективі.

Хоча попередні кліматичні угоди ООН закликали країни до скорочення викидів, вони уникали прямої згадки слів “викопне паливо”, хоча спалювання нафти, газу та вугілля є основною причиною глобального потепління.

“Людство нарешті зробило те, що давно, давно, давно назріло, — сказав Вопке Хукстра, європейський комісар з питань клімату. — 30 років — 30 років! — ми витратили на те, щоб прийти до початку кінця викопного палива”.

Угода без жорстких формулювань

Нова угода не є юридично зобов'язуючою і не може сама по собі змусити будь-яку країну діяти. Проте багато політиків, екологів та бізнес-лідерів, які зібралися в Дубаї, сподіваються, що вона стане сигналом для інвесторів та політиків, що відхід від викопного палива вже не зупинити.

Вітрові турбіни біля острова Блок-Айленд, Віргінські острови. Угода закликає країни потроїти кількість відновлюваних джерел енергії, встановлених у всьому світі, до 2030 року / Фото: Associated Press

Протягом наступних двох років кожна країна має представити детальний офіційний план щодо того, як вона має намір скоротити викиди парникових газів до 2035 року.

“Це не перехід, який відбудеться з одного дня на інший, — заявила цього тижня Сусана Мухамад, міністерка охорони навколишнього середовища Колумбії. — Цілі економіки і суспільства залежать від викопного палива. Викопний капітал не зникне лише тому, що ми прийняли таке рішення”.

Але, додала вона, угода посилає “сильний політичний сигнал про те, що це правильний шлях”.

Дипломатична перемога ОАЕ

Угода є дипломатичною перемогою Об'єднаних Арабських Еміратів, багатої на нафту країни, яка приймала ці переговори в блискучому, розлогому виставковому центрі в Дубаї під задимленим небом всього за 17 км від найбільшої газової електростанції в світі.

Султан Аль-Джабер, еміратський урядовець і керівник нафтової галузі, який головував на переговорах, зіткнувся зі скаргами на конфлікт інтересів і не витримав перших закликів до його відставки. Саміт заполонила рекордна кількість лобістів викопного палива. Національна нафтова компанія Абу-Дабі, якою керує Аль-Джабер, інвестує щонайменше 150 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років у збільшення обсягів буріння.

Але Аль-Джабер також назвав поступову відмову від викопного палива “неминучою” і зробив ставку на те, що зможе переконати інші нафтовидобувні країни підписати нову важливу кліматичну угоду.

“Всю ніч і рано вранці ми колективно працювали над досягненням консенсусу”, — сказав Аль-Джабер у середу вранці, 13 грудня, перед залом, повним учасників переговорів, які аплодували йому. “Я пообіцяв, що засукаю рукава. У нас є основа для того, щоб здійснити трансформаційні зміни”.

Прогнози вчених

Поки що невідомо, чи будуть країни дотримуватися цієї угоди. Вчені кажуть, що країнам необхідно скоротити викиди парникових газів приблизно на 43 відсотки протягом цього десятиліття, якщо вони сподіваються обмежити загальне глобальне потепління на 1,5 градуса за Цельсієм, порівняно з доіндустріальними рівнями. За межами цього рівня, кажуть вчені, люди можуть зіткнутися з труднощами в адаптації до підвищення рівня моря, лісових пожеж, екстремальних штормів і посухи.

Проте цього року глобальні викиди викопного палива злетіли до рекордно високого рівня, країни наразі знаходяться на шляху до скорочення цього забруднення менш ніж на 10 відсотків протягом цього десятиліття, а світ вже потеплішав більш ніж на 1,2 градуси за Цельсієм.

Багато вчених кажуть, що зараз малоймовірно, що людство зможе обмежити потепління до 1,5 градусів, хоча вони додають, що країни все одно повинні робити все можливе, щоб утримати потепління на якомога нижчому рівні.

Представники малих островів, чиї береги зникають під водою, а колодязі наповнюються солоною водою, заявили, що нова кліматична угода має “безліч лазівок” і її недостатньо, щоб запобігти катастрофі.

“Цей процес підвів нас, — сказала Анне Расмуссен, провідна перемовниця від Самоа, яка поскаржилася на те, що угода була схвалена в той час, як її група з 39 малих острівних держав не була присутня в залі. — Необхідна корекція курсу не була забезпечена”.

Чому попередні угоди не спрацювали

Минулі кліматичні угоди часто не заохочували до значущих дій. У 2021 році країни уклали угоду в Глазго про “поступову відмову” від вугільних електростанцій. Але вже через рік Британія схвалила будівництво нової вугільної шахти, і відтоді світове використання вугілля злетіло до рекордних показників.

У той час як учасники переговорів зі Сполучених Штатів та Європи наполягали на укладенні угоди про скорочення використання викопного палива, екологи вказували на те, що видобуток нафти в США стрімко зростає, а європейські країни витрачають мільярди на нові термінали для імпорту скрапленого природного газу на тлі війни в Україні.

Американські чиновники говорили про те, що Конгрес нещодавно схвалив виділення сотень мільярдів доларів на впровадження та виробництво чистих енергетичних технологій, таких як сонячні панелі, електромобілі та теплові насоси, які допоможуть стримати світові апетити до нафти, вугілля та природного газу.

Способи скорочення викидів

Поки дипломати в Дубаї з виряченими очима сперечалися на нічних засіданнях щодо формулювань в тексті, вони були змушені боротися з реаліями і суворими викликами глобального переходу від викопного палива більш детально, ніж будь-коли раніше.

Саудівська Аравія і нафтогазові компанії стверджували, що переговори повинні бути зосереджені на викидах, а не на викопному паливі, заявляючи, що такі технології, як уловлювання і зберігання вуглецю, можуть вловлювати і ховати парникові гази з нафти і газу і дозволити їх подальше використання. На сьогоднішній день країни намагаються впровадити цю технологію в широких масштабах.

Інші світові лідери заперечували, що найкращий спосіб скоротити викиди — перейти на чистіші види енергії, такі як сонячна, вітрова чи ядерна, залишаючи уловлювання вуглецю для рідкісних ситуацій, коли альтернативи відсутні.

Остаточний текст закликає країни прискорити уловлювання вуглецю, “особливо в секторах, які важко піддаються скороченню викидів”. Але деякі учасники переговорів висловили занепокоєння, що компанії, які видобувають викопне паливо, можуть скористатися цим формулюванням, щоб продовжувати викиди у великих обсягах, обіцяючи вловлювати викиди пізніше.

“Перехідні види палива”

В остаточній угоді також є формулювання, яке визнає, що так звані перехідні види палива можуть відігравати певну роль у переході до чистої енергії та забезпеченні енергетичної безпеки. “Перехідні види палива” широко розглядалися як код для позначення природного газу, до чого закликали країни-виробники газу, такі як Росія та Іран. Деякі країни, які прагнуть покласти край використанню викопних видів палива, були засмучені включенням цього терміну.

Попередній проєкт угоди закликав країни припинити видачу дозволів на будівництво нових вугільних електростанцій, якщо вони не зможуть уловлювати та захоронювати свої викиди вуглекислого газу. Але такі країни, як Китай та Індія, які все ще будують нові великі вугільні електростанції, щоб задовольнити зростаючий попит на енергію, виступили проти надто жорстких обмежень. Формулювання про нові вугільні електростанції було вилучено з остаточної версії.

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Критика

Багато африканських країн різко розкритикували ідею про те, що всі країни повинні скорочувати використання викопного палива однаковими темпами. Вони стверджували, що без зовнішньої фінансової допомоги африканським країнам доведеться експлуатувати власні запаси нафти і газу, щоб стати достатньо багатими для фінансування переходу на чисту енергетику.

“Просити Нігерію або навіть Африку поступово відмовитися від викопного палива — це все одно, що просити нас припинити дихати без життєзабезпечення, — сказав Ішак Салако, міністр охорони навколишнього середовища Нігерії. — Це неприйнятно і неможливо”.

Деякі світові лідери розкритикували багатих емітентів, таких як США, Європа і Японія, за те, що вони не надають достатньої фінансової підтримки країнам з низьким рівнем доходу, щоб допомогти їм відмовитися від викопного палива.

У таких регіонах, як Африка, Латинська Америка та Південно-Східна Азія, країни, що розвиваються, стикаються зі стрімким зростанням відсоткових ставок, що ускладнює фінансування нових проєктів з відновлюваної енергетики.

У новій угоді визнається важливість фінансування, але країни домовилися вирішити це питання на наступному раунді кліматичних переговорів у Баку наступного року.

“У тексті міститься заклик до переходу від викопного палива в це критичне десятиліття, але цей перехід не фінансується і не є справедливим, — сказав Мохамед Адоу, директор екологічної групи Power Shift Africa. — Нам все ще не вистачає фінансування, щоб допомогти країнам, що розвиваються, декарбонізуватися, і ми повинні покладати більші надії на багатих виробників викопного палива, щоб вони першими відмовилися від нього”.

“Невеликий перший крок”

У той же час, війна і потрясіння в інших частинах світу кидають тінь на кліматичні переговори, які вже були позначені гострими розбіжностями між країнами. За традицією, правила ООН вимагають, щоб кожна угода на кліматичному саміті була одноголосно схвалена, і будь-яка країна може зірвати консенсус.

Протягом тижнів дипломати намагалися домовитися навіть про місце проведення саміту наступного року, оскільки Росія продовжувала накладати вето на східноєвропейські країни, які критикували вторгнення в Україну. Країни, що розвиваються, в конференц-залах були розлючені, коли США наклали вето на резолюцію ООН про припинення вогню в Газі.

Після досягнення угоди в середу, 13 грудня, Джон Керрі, спеціальний посланник президента Байдена з питань клімату, заявив, що вона продемонструвала, що країни все ще можуть працювати разом, незважаючи на їхні різкі розбіжності.

“У світі війни в Україні та на Близькому Сході, а також всіх інших викликів планети, яка перебуває на етапі становлення, настав момент, коли багатосторонній підхід зійшовся, і люди, відкинувши індивідуальні інтереси, спробували визначити спільне благо, — сказав Керрі. — Це важко, це найважче в дипломатії, це найважче в політиці”.

Коли робітники демонтували кавові кіоски на кліматичній конференції в Дубаї, щоб звільнити місце для “Зимового міста” — феєрії з Сантою, яка має відкритися в п'ятницю, 15 грудня, багато експертів з питань клімату вже очікували наступних великих кліматичних зустрічей. Урядам все ще потрібно почати робити конкретні кроки для збільшення фінансування чистої енергії, включаючи капітальний ремонт Світового банку та інших міжнародних фінансових установ.

“Прихильники швидкої відмови від викопного палива, як малі острівні держави, так і великі економіки, підштовхнули решту світу до усвідомлення того, що цей перехід не можна зупинити, — сказав Том Еванс, радник з питань кліматичної політики в дослідницькій організації E3G. — Але це лише невеликий перший крок”.

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