Початок звільнення Росії і спокутування злочинів: у розвідці оцінили події у Брянській області

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що події у Брянській області ­– це початок звільнення Росії.

Про це речник української розвідки сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Водночас він не взявся робити припущення, чи переростуть такі події в РФ у громадянську війну.

"Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", – висловив думку Юсов.

Він наголосив, що Україна не має завдання влаштувати громадянську війну в Росії.

"Наше завдання – звільнити нашу територію. Зрештою, так чи інакше це має спричинити трансформацію та демократизацію Росії, знищення режиму Путіна та притягнення злочинців до відповідальності", – сказав представник ГУР.

Що трапилось у Брянській області РФ

Вранці 2 березня росіяни взялися заявляти про те, що вселі Сушани Брянської області начебто група з 50 "українських диверсантів" захопила заручників серед місцевих жителів. Пропагандисти заявляли і про бій, вибухи, підриви та розстріл транспорту.

В Україні одразу спростували свою причетність до цих подій. Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що держава не атакує, а інцидент у РФ він оцінив або як провокації, або як дії російських партизанів.

Згодом відповідальність за події у Брянській області взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК), який у відеозверненні закликав співгромадян до бунту проти влади.

Президент РФ Володимир Путін назвав події у Брянській області "терактом" і пригрозив покаранням винних.

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