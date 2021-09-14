Почав плакати і зачинився у кімнаті: мама подала до суду на клоуна, який зіпсував її сину свято

Почав плакати і зачинився у кімнаті: мама подала до суду на клоуна, який зіпсував її сину свято

Клоун у зіпсованому виступі звинуватив дітей, які не брали участь у його розвагах.

В Ізраїлі мама дитини подала до суду на чоловіка, якого запросила попрацювати клоуном на дні народження свого сина. Мешканка міста Рішон ле-Ціона подала позов проти клоуна за те, що він зіпсував малюкові свято, яке відбулось півтора роки тому, повідомляє сайт місцевих новин mynet.

Жінка пояснила, що запросила клоуна додому відсвяткувати 5-річчя сина в оточенні його друзів з дитячого садка. Вона детально обговорила сценарій свята, а також попросила клоуна показати фокуси з тваринами, адже її син їх дуже любить.

Мама іменинника розчарувалась в аніматорі, як тільки він з'явився на порозі будинку. Чоловік був у звичайному одязі, тобто без звичного клоунського образу і гриму. Він не мав із собою практично жодного інвентарю, через що було мало фокусів. Більш того, частина з них взагалі не вдалась.

За словами жінки, її дитина дуже засмутилась. Хлопчик почав плакати, втік і зачинився у себе в кімнаті, і ні за що не хотів виходити. Свято було геть зіпсовано, запевняє мати іменинника.

Але це не збентежило клоуна, і після закінчення виступу він зажадав від жінки, аби вона заплатила за його роботу. Чоловік наголошував на тому, що діти не брали участь в запропонованих ним розвагах, і тому виступ невдався.

Жінка через суд вимагає від клоуна компенсації за моральну шкоду, яку вона оцінила у 2000 шекелів (приблизно 625 доларів), в цю суму також входить оплата роботи клоуна, яку він все ж отримав.

Нагадаємо, у Перу на похороні затримали клоунів, які влаштували шоу померлому колезі.

У Перу чоловіки у костюмах клоунів влаштували шоу для померлого і потрапили до відділку

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