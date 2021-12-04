"Почав важко дихати і знепритомнів": у Польщі опісля затримання поліцією помер українець

Правоохоронці запевняють, що не застосовували фізичну силу.

У польському місті Скерневиці одразу після затримання поліцією помер 38-річний громадянин України. Українця намагалися реанімувати, але медики констатували смерть.

Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства.

Зазначається, у п’ятницю ввечері, 3 грудня, українець напав на жінку на автобусній зупинці. Він вдарив її палицею і погрожував іншим людям, після чого перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Правоохоронці, які прибули на місце події, вдягли на чоловіка наручники та збиралися забрати його до відділку. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Українця намагалися реанімувати, але через годину медики констатували смерть.

В управлінні поліції в Лодзі поінформували, що буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин, зазначивши, що не застосовували до затриманого фізичну силу.

Нагадаємо:

Раніше у Польщі після побиття правоохоронцями помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Хлопець потрапив до витверезника, де зазнав катувань з боку польських поліцейських.

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