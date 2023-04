Почався в чаті для геймерів: нові подробиці про витік документів США

Масштабний витік секретних документів США, який сколихнув Вашингтон і розкрив нові подробиці збору розвідданих, можливо, почався в чаті на платформі соціальних мереж, популярній серед геймерів.

Про це йдеться у Associated Press.

На платформі Discord, де в реальному часі влаштовують голосові, відео- та текстові чати, дискусія розпочалася з обговорення низки тем, пов’язаних із війною в Україні. У межах дебатів про Україну, за словами одного з учасників чату, невідомий поширював документи, які нібито були засекреченими.

Про це пише AP із посиланням на інтерв'ю в людини, яка сказала, що була учасником цієї чат-групи Discord, в якій кілька місяців з'являлися "злиті" документи. Людина сказала, що їй 18 років, проте відмовилась назвати своє ім'я, посилаючись на побоювання за свою особисту безпеку.

AP не змогла незалежно підтвердити багато деталей, які надала ця особа, а оригінальну кімнату чату було видалено.

"Ми не могли повірити, що відбувається", - сказав користувач Discord щодо засекреченої інформації.

Людина сказала, що її основною мотивацією для спілкування зі ЗМІ було очистити репутацію третьої особи, яка використовує псевдонім "Лукка". Публікації Лукки, що містять багато документів, широко поширювалися в Twitter та інших соціальних мережах. Про ці документи повідомили The New York Times, The Washington Post та інші ЗМІ.

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", - додав користувач Discord.

Він відмовився вказати особу, яка спочатку завантажила документи на Thug Shaker Central, або підтвердити, чи працювала ця особа на уряд США. Він посилався на оригінального завантажувача під псевдонімом "the O.G.".

За інформацією свідка, особа, яка першою опублікувала документи не прагнула широко розкривати державні таємниці, а радше хотіла справити враження на людей у своїй групі.

Користувач Discord зазначив, що якщо цю особу заарештують, то він має копії "понад сотні" сторінок документів.

Так, людина хотіла захистити своїх співрозмовників у чаті, але також вважала, що документи містять секрети, які повинні знати американці: "На той випадок, якщо O.G. арештують, я зіллю їх усі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що користувач, який поширив ці документи живе в Каліфорнії, його батьки спілкуватися з журналістами відмовилися.

