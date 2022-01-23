Почекайте, поки Олімпіада закінчиться: Китай заявив, що не домовлявся з Путіним про Україну

Почекайте, поки Олімпіада закінчиться: Китай заявив, що не домовлявся з Путіним про Україну

Раніше у ЗМІ писали, що Пекін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади.

У Китаї прокоментували статтю Bloomberg про те, що очільник КНР Сі Цзіньпін просив Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади у Пекіні, яка відбудеться від 4 до 20 лютого.

У виданні писали, що начебто китайське МЗС 14 нагадало Росії, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я. Воно має діяти за сім днів до початку Ігор та сім днів після закінчення Паралімпійських ігор. 2022 року це проміжок від 28 січня до 20 березня.

Причиною такого прохання Вloomberg називає бажання Китаю "не псувати свято" та не відвертати основну увагу світової спільноти на Україну замість Олімпіади.

Посольство Китаю в Росії назвало цю інформацію фейком.

"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація", – заявили у дипустанові.

Китай запевняє, що виступає за "врегулювання розбіжностей по українському питанню" у межах Мінських угод.

Раніше у Держдепі прокоментували інформацію про евакуацію посольства США в Україні.

Читайте також: