Почесні громадяни США: ким були 8 людей, які отримали це звання за всю історію країни

Конгрес США і президент можуть вручити найкращий подарунок з усіх можливих: американське громадянство. Як зазначено в публічному праві: “Почесне громадянство є і повинно залишатися надзвичайною честю, яка не дається легко і не надається часто”.

ТСН.ua пропонує вам матеріал We Are The Mighty, аби дізнатися про 8 людей, які отримали почесне громадянство США.

1. Сер Вінстон Черчилль

У 1963 році президент Джон Кеннеді оголосив, що колишній британський прем'єр-міністр, який провів свою країну (і, певним чином, усіх союзників) через Другу світову війну, був “сином Америки” і вірним другом Сполучених Штатів. Кеннеді зробив цю заяву в Рожевому саду Білого дому, але старіючому Черчиллю довелося дивитися трансляцію зі свого будинку в Лондоні.

Вінстон Черчилль / Associated Press

Це був перший випадок, коли президент США і Конгрес надали таку честь (штати Меріленд і Вірджинія надали почесне громадянство маркізу де Лафайєту в 1788 році). Президент особливо відзначив одне з найбільших досягнень Черчилля: “Він мобілізував англійську мову і відправив її в бій”.

2. Рауль Валленберг

У 1981 році президент Рейган надав почесне громадянство Валленбергу, шведському дипломату, який діяв як агент США під час Другої світової війни, подорожуючи до Угорщини (яка перебувала у стані війни з США), щоб допомогти врятувати життя майже 100 000 єврейських угорців.

Рауль Валленберг / Associated Press

Під час перебування там Радянський Союз захопив Валленберга і відправив його до в'язниці, де його більше ніколи не бачили. Конгрес закликав СРСР визначити місцезнаходження Валленберга і повернути його або його останки на свободу.

3-4. Вільям і Ганна Каллоухілл Пенн

Вільям Пенн був засновником штату Пенсильванія в колоніальну епоху Америки. Звичайно, він не дожив до того часу, коли Пенсильванія стала штатом після Революційної війни (він помер у 1718 році). Ганна Каллоухілл була другою дружиною Пенна, після того, як його перша дружина, Гуліельма, померла у віці 50 років.

Причина, чому Ганна стала почесною громадянкою, полягає в тому, що вона фактично здійснила переїзд з Англії до Пенсильванії і керувала колонією після смерті Вільяма Пенна. Обидва стали почесними громадянами в 1984 році.

5. Мати Тереза

Агнес Ґонджа Бояджіу, також відома як Мати Тереза, народилася в Скоп'є, в тодішній Османській імперії (сьогодні це Північна Македонія). Вона померла в Калькутті, Індія, через 87 років після того, як провела своє життя, керуючи будинками для людей, що помирали від ВІЛ/СНІДу, прокази та туберкульозу.

Мати Тереза / Associated Press

Вона також керувала мережею їдалень, клінік, сиротинців і шкіл, за що була нагороджена Нобелівською премією миру 1979 року і Президентською медаллю свободи 1985 року. У 1996 році президент Білл Клінтон надав їй почесне американське громадянство.

6. Маркіз де Лафаєт

У 1917 році, коли американські війська проходили парадом через Париж після вступу в Першу світову війну, вони зупинилися біля могили маркіза де Лафаєта. Коли вони зупинилися, полковник Чарльз Стентон вигукнув: “Лафаєт, ми тут!”.

Маркіз де Лафаєт / Wikipedia

Так чи інакше, лише у 2002 році Президент Сполучених Штатів і Конгрес США надали почесне громадянство Жильберу дю Мотьє, маркізу де Лафаєту. Лафаєт є настільки важливою фігурою в американській історії, що над його могилою в Парижі досі майорить американський прапор, і майже кожен американський військовий зупиняється, щоб віддати шану французькому дворянину, який допоміг США здобути незалежність.

7. Казимир Пуласький

Майже таким же неймовірним, як і очікування маркіза де Лафаєта, було очікування Казимира Пуласького, якому не надали почесного американського громадянства, поки президент Барак Обама не підписав відповідний закон у 2009 році.

Казимир Пуласький / Wikipedia

Пуласький був польським шляхтичем, який воював проти британців під час Американської революції і залишається національним героєм як у Польщі, так і в США. Він врятував життя Джорджу Вашингтону і став “батьком американської кавалерії”, коли його кавалерійський легіон Пуласького реформував усі кавалерійські війська Континентальної армії.

8. Бернардо де Гальвес і Мадрид

Де Гальвес є менш відомим іноземним прихильником американської незалежності, ніж Лафаєт або Пуласький, але його допомога була критично важливою для підтримки ліній постачання повстанців і французів через річку Міссісіпі під час Революції. Він очолив завоювання Іспанією Західної Флориди і ліквідував присутність британського флоту в Мексиканській затоці.

Бернардо де Гальвес / Wikipedia

У 2014 році президент Обама підписав закон про надання Бернардо де Гальвесу почесного громадянства, що зробило його лише восьмим почесним громадянином за більш ніж 200-річну історію країни.

Читайте також: