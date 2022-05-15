"Починається нова ера": процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО може тривати лише декілька тижнів

"Починається нова ера": процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО може тривати лише декілька тижнів

Президент і уряд Фінляндії офіційно оголосили, що раніше нейтральна північна країна, що межує з Росією, офіційно подала заявку на членство до НАТО. Таким чином відкривається шлях до розширення Північно-атлантичного військового Альянсу.

Усе змінилося після того, як Росія вторглася на територію України. У Фінляндії не хочуть такого майбутнього для себе і своїх дітей. І саме тому ухвалили рішення подати заявку на вступ до НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві президента країни Саулі Нійністе та прем'єрки Санни Марін.

"Членство в НАТО посилить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО", - йдеться в заяві.

“Це історичний день. Починається нова ера”, - сказав президент.

Лідери країни висловили сподівання, що всі процедури на національному рівні, необхідні для вступу в НАТО, виконають досить швидко, пише Reuters.

Зокрема, багато союзників на Берлінській зустрічі підтримали вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, наголосивши на необхідності швидкої ратифікації їхніх заявок. Припускається, що вступ цих двох країн до Альянсу може зайняти лише "декілька тижнів".

Світові ЗМІ очікують, що протягом найближчих днів із такою самою заявою має намір виступити Швеція, а вже наступного тижня дві країни надішлють офіційні прохання щодо вступу до НАТО.

Швеція була нейтральною країною два століття, а Фінляндія - майже 80 років, і до нападу Росії на Україну більшість громадян обох країн були проти вступу у військові блоки. Але після 24 лютого картина різко змінилася. Зараз, за ​​останнім опитуванням, за вступ до НАТО - 76% фінів. Проти - лише 12%.

Велика Британія, США та інші країни НАТО обіцяють Швеції та Фінляндії гарантії безпеки на період від заявки до офіційного вступу до Альянсу.

Москва тим часом попередила про наслідки. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що розширення НАТО на схід не принесе стабільності до Європи. А минулого місяця колишній президент Росії Дмитро Медведєв застеріг, що Москва посилить свою присутність у Балтійському регіоні, якщо Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО.

Раніше президент Фінляндії казав, що заяви Москви про те, що Фінляндія не може вступити до НАТО, спонукали владу країни задуматися. Він додав, що події в Україні дали зрозуміти, що Росія здатна напасти на свого сусіда.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Історичний день: Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

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