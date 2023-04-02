"Починається": в ОП відповіли, чи причетна Україна до вбивства пропагандиста Татарського

В Офісі президента відреагували на вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув колаборант і зек-втікач Владлен Татарський, який став "військовим кореспондентом".

У Росії ліквідація колаборантів і боротьба між різними угрупованнями окупантів призведе до "незворотних процесів", які можуть розвалити країну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського.

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", – сказав Подоляк.

За його словами, на РФ чекають "незворотні процеси" і нова "Смута". Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде "робити своє".

Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув після вибуху у Санкт-Петербурзі. У Мережі показали момент вибуху у кафе, де загинув пропагандист Татарський. Також з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала йому статуетку з вибухівкою.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про його біографію.

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