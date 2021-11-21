Починають хворіти: ВООЗ планує надати допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі

Починають хворіти: ВООЗ планує надати допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі

В організації мають намір сприяти розвитку медичної інфраструктури.

Всесвітня організація охорони здоров’я збирається надати медичну допомогу мігрантам, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє білоруське державне видання БЕЛТА з посиланням на директора із протидії НС Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральда Рокеншауба.

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Він назвав ситуацію на білорусько-польському кордоні "як мінімум непростою, яка викликає велику стурбованість". Рокеншауба наголошує, що біженці скаржаться на здоров'я, у декого з’являються хронічні захворювання.

"Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти зі свого боку: надати медикаменти, медичне приладдя, сприяти розвитку медичної інфраструктури", — зазначив Джеральд Рокеншауб.

Директор із протидії НС Європейського регіонального бюро ВООЗ підкреслює, що проблеми зі здоров’ям можуть виникати через використання сльозогінного газу.

"Ми дивимося на те, як допомогти людям, які зазнали його (сльозогінного газу - ред.) впливу. Але перш за все люди потребують перспективи на майбутнє. Більшість сказали, що не хочуть повертатися додому. Але нас насамперед цікавить медичний аспект", — наголосив Рокеншауб.

Як повідомляється, вже 22 листопада до Білорусі прибуде директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав причетність своїх силовиків до колапсу на польському кордоні.

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