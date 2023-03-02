Почне розвалюватися, як картковий будинок: ексдепутат Держдуми озвучив умову розпаду РФ

На його думку, після поразки у війні з Україною на території РФ спалахне "війна мафіозних кланів".
Росія почне розвалюватися, як картковий будиночок, а на її території спалахне "війна мафіозних кланів за переділ власності і територій".
Таку думку висловив висловив російський опозиціонер, соціолог і ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко в інтерв'ю "УНІАН".
"Якщо зараз зникне імперська, цементуюча, утримуюча силою держава, то відцентрові рухи почнуть переважати, і Росія почне розвалюватися, як картковий будиночок. І не тільки у національних республіках (Татарстан, Тива, Якутія, Республіки Північного Кавказу), де потенціал відділення досить сильний, але і у російських регіонах, таких як Далекий Схід, Урал, Сибір, Камчатка і так далі. Я думаю, що ця тенденція візьме гору. Не стверджую, що вона обов'язково переможе, але за умови поразки Росії почне себе проявляти", – вважає експерт.
На його думку, після поразки у війні з Україною на території РФ спалахне "війна мафіозних кланів за переділ власності і територій". Яковенко припускає, що після цього Росія перестане кому-небудь погрожувати як єдина імперія.
"Якщо Росія збережеться у цих кордонах, загроза залишиться. Якщо РФ переживе період розпаду, то окремі її частини будуть цілком в змозі почати перетворюватися на щось більш цивілізоване, у тому числі і за допомогою західного світу", – підсумував він.
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