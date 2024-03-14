"Почнуться дуже серйозні революційні процеси": боєць легіону "Свобода Росії" про майбутні події у РФ

У майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, в результаті яких регіони отримають свободу. Можливо, не усі зразу, але по частинах – так точно.

Про це заявив доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв'ю 24 Каналу.

За словами Барановського, сьогодні у Росії панує справжній окупаційний режим. Володимир Путін вже давно узурпував державну владу – у 2020-му році диктатор здійснив конституційний переворот, щоб продовжити балотуватися у президенти. Щобільше, путінські війська на власній території поводяться як окупанти, не зважаючи на шкоду, якої завдають цивільному населенню.

"Вони думають, що ми перебуваємо на певній вулиці, починають з усіх видів техніки туди стріляти. Нас там вже давно немає, а під ударом опиняються житлові будинки звичайних громадян. Путінцям на це наплювати. Так, як вони звикли діяти в Україні, так само вони поводяться й всередині Росії – це внутрішня окупація", – каже Барановський.

Раніше ГУР опублікувало перехоплення про ситуацію на Бєлгородщині.

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