Почули плач і побачили крихітну руку: заживо похованого новонародженого викопали із землі

В Індії пара врятувала заживо поховану новонароджену дитину.

Про це пише Daily Star.

У селі Пуландар подружжя фермерів Раджеш і Нілам Кумар поверталися додому з роботи та помітили "крихітну руку", що стирчала з бруду, і почули "плач", що долинав із землі.

Фермери врятували заживо похованого новонародженого / Фото: Jam Press Vid

Пара розкопала землю і, на щастя, встигла врятувати малюка. Це був хлопчик. Плацента та пуповина все ще були прикріплені до дитини.

Вони обережно видалили бруд і сміття з тіла та викликано поліцію.

Фермери врятували заживо похованого новонародженого / Фото: Jam Press Vid

Правоохоронці доставили хлопчика до найближчої лікарні. Медичні експерти заявили, що дитина мала проблеми з диханням.

Загалом, з новонародженим усе гаразд, лікарі докладають усіх зусиль, щоб повернути дитині повне здоров'я, поки поліція розшукує його батьків.

Комітет із захисту дітей підтвердив, що доглядатиме хлопчика, поки поліція не завершить розслідування справи. Раджеш і Нілам, які виховують двох дочок, підтвердили, що вони хотіли б усиновити знайденого хлопчика.

Нагадаємо, розлючена вагітна прагне розлучення з чоловіком через його вибір імені дитини. Вона вже підготувала усі необідні документи.

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