"Почєму ПВО нє работаєт?": РФ накриває нова хвиля "бавовни", лунають вибухи (відео)

Чебоксари РФ

Реклама

Зранку 5 травня у Чебоксарах (РФ) пролунала серія вибухів. Повторно уражено завод стратегічного значення «ВНІІР-Прогрес».

Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці заполонили Мережу кадрами, на яких видно «наліт» дронів на Чебоксари. Йдеться про атаку українськими БпЛА типу «Лютий».

Реклама

Дата публікації 08:05, 05.05.26 Кількість переглядів 14 РФ накриває нова хвиля "бавовни", лунають вибухи

Атака на Чебоксари

Атака на Чебоксари

За поперденіми даними, ціллю «добрих дронів» став завод «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Примітно, що він потрапляє під удар вже вдруге за одну добу. Над об’єктом, з огляду на кадри у соцмережах, підіймається густий стовп диму.

Втім влада, традиційно, інформує про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях. У свою чергу, мешканці регіону бідкаються, що їх залишили на призволяще.

«Чому ППО не працює?», — щиро дивуються вони.

Атака на Чебоксари

Атака на Чебоксари

Нагадаємо, вночі 5 травня у російських Чебоксарах повідомляють про удар по підприємству «ВНІІР-Прогрес», яке виробляє навігаційні системи для військової техніки, зокрема для ракет і дронів. За даними російських джерел, могла бути застосована ракета «Фламінго», однак офіційного підтвердження цьому немає. Також повідомляється про падіння уламків безпілотника на торговий центр і пошкодження будівель. Постраждалих наразі не зафіксовано.

Реклама

Удари по Москві — останні новини

Дрони атакували Москву за кілька днів до параду 9 травня. Так, 4 травня у столиці РФ пролунали вибухи. Російська влада заявила про роботу ППО та збиття безпілотників. Через атаку тимчасово обмежували роботу аеропортів і затримували рейси. Повідомляється про пошкодження будівель у столиці РФ. Це сталося напередодні важливого державного заходу.

Як зазначав Зеленський, українські дрони здатні дістатися Москви під час параду 9 травня. За його словами, це демонструє можливості українських сил завдавати ударів углиб території РФ. Він натякнув, що така ситуація створює для Росії додаткові безпекові ризики під час масових заходів.

Новини партнерів