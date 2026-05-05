"Почєму ПВО нє работаєт?": РФ накриває нова хвиля "бавовни", лунають вибухи (відео)
Чебоксари, що у Росії, перебувають під атакою українських дронів «Лютий».
Зранку 5 травня у Чебоксарах (РФ) пролунала серія вибухів. Повторно уражено завод стратегічного значення «ВНІІР-Прогрес».
Про це повідомляють росЗМІ.
Очевидці заполонили Мережу кадрами, на яких видно «наліт» дронів на Чебоксари. Йдеться про атаку українськими БпЛА типу «Лютий».
За поперденіми даними, ціллю «добрих дронів» став завод «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Примітно, що він потрапляє під удар вже вдруге за одну добу. Над об’єктом, з огляду на кадри у соцмережах, підіймається густий стовп диму.
Втім влада, традиційно, інформує про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях. У свою чергу, мешканці регіону бідкаються, що їх залишили на призволяще.
«Чому ППО не працює?», — щиро дивуються вони.
Нагадаємо, вночі 5 травня у російських Чебоксарах повідомляють про удар по підприємству «ВНІІР-Прогрес», яке виробляє навігаційні системи для військової техніки, зокрема для ракет і дронів. За даними російських джерел, могла бути застосована ракета «Фламінго», однак офіційного підтвердження цьому немає. Також повідомляється про падіння уламків безпілотника на торговий центр і пошкодження будівель. Постраждалих наразі не зафіксовано.
Удари по Москві — останні новини
Дрони атакували Москву за кілька днів до параду 9 травня. Так, 4 травня у столиці РФ пролунали вибухи. Російська влада заявила про роботу ППО та збиття безпілотників. Через атаку тимчасово обмежували роботу аеропортів і затримували рейси. Повідомляється про пошкодження будівель у столиці РФ. Це сталося напередодні важливого державного заходу.
Як зазначав Зеленський, українські дрони здатні дістатися Москви під час параду 9 травня. За його словами, це демонструє можливості українських сил завдавати ударів углиб території РФ. Він натякнув, що така ситуація створює для Росії додаткові безпекові ризики під час масових заходів.