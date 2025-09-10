- Дата публікації
"Починаємо": Трамп зробив першу заяву про атаку російських дронів на Польщу
Американський президент опублікував повідомлення в соцмережі Truth Social, прокоментувавши вторгнення в повітряний простір Польщі російських безпілотників.
Президент США Дональд Трамп вперше публічно відреагував на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, яка є країною НАТО.
З цього приводу він опублікував повідомлення в соцмережі Truth Social.
«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починаємо», — написав американський президент.
З повідомлення не зовсім зрозуміло, що саме збирається починати Дональд Трамп.
Раніше у Білому домі повідомили, що сьогодні президент США проведе розмову з польським президентом Каролем Навроцьким щодо безпрецедентного порушення повітряного простору цієї країни російськими безпілотниками.
Також повідомлялося, що посол США при НАТО Метью Вітакер зробив чітку заяву щодо підтримки Польщі Сполученими Штатами.
«Ми стоїмо поруч з нашими союзниками по НАТО перед обличчям цих порушень повітряного простору та захищатимемо кожен сантиметр території НАТО» — запевнив він.
Нагадаємо, за зверненням Польщі НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з масовим порушенням повітряного простору цієї країни російськими безпілотниками.