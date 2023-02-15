Поцілунок Путіна з дияволом і господар Кремля як вампір: у Німеччині готуються до карнавалу (фото)

У традиційному параді перед Масницею, який щороку відбувається у німецьких містах, особливу роль цього року виділили президенту Росії.

У німецьких містах Кельні та Майнці розпочалася підготовка до щорічного вуличного карнавалу, який відбувається перед початком християнського Великого посту в перший день так званого тижня Масниці. Зазвичай головними персонажами цього параду є гротескні та карикатурні зображення відомих німецьких та світових політиків. Цього року найбільш жахливою фігурою карнавалу є російський президент Путін.

Фото з приготувань до карнавалу, який розпочнеться в понеділок, 20 лютого, публікує Associated Press.

Німці заздалегідь готують фігури політиків з пап'є-маше, а в день параду з гордістю вивозять їх на візках у карнавальній ході.

У так званий "шалений понеділок" такий карнавал проходить вулицями багатьох міст, найбільший з них у Кельні нерідко збирає на вулицях до півтора мільйона глядачів.

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Цього року на Кельнському карнавалі будуть аж два візки з фігурами російського президента Путіна. Одна з них зіллється поцілунком з дияволом. Це алюзія на знамените берлінське графіті Дмитра Врубеля з поцілунком Брежнєва та Гонекера. Ще один Путін в образі вампіра прокручує земну кулю через м'ясорубку.

У місті Майнці теж буде сатирична фігура господаря Кремля. Композиція називатиметься "Сильний східний вітер" та означатиме протистояння РФ та ЄС.

Нагадаємо, в архіві Роскомнагляду, який ще в листопаді 2022 року видобули білоруські "кіберпартизани", виявлено слова, які не повинні потрапляти в один контекст із президентом Росії Володимиром Путіном. Загалом у переліку їх понад сімсот.

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