“Поцілунок” Зеленського і фон дер Ляєн: проросійська партія в Австрії йде на вибори зі скандальним антиукраїнським плакатом (фото)

На таку передвиборчу агітацію відреагував посол України в Австрії Василь Химинець, назвавши неприйнятними ці маніпуляції Партії свободи.

Правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своїми проросійськими позиціями, використала у передвиборчій агітації на виборах у Європарламент антиукраїнську тему, виставивши українців такими, що нібито разом з Єврокомісією хочуть війни.

Про це повідомляє власний кореспондент “Укрінформу” в Австрії.

Основний виборчий плакат FPÖ, який поширюється як на інформаційних онлайн-ресурсах партії, так і у вуличній агітації, стосується теми триваючої війни РФ проти України та підтримки українського народу з боку Європейського Союзу. Але при цьому на самому плакаті немає не те що засудження розв’язаної Кремлем війни, а й навіть згадки про Росію як агресора.

Натомість на постері зображено президента України Володимира Зеленського та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які цілуються на тлі руїн та військової техніки. Цей колаж має підпис “фон дер Ляєн та Зеленський”, а збоку нього є слова “розпалювання війни”.

Антиукраїнський виборчий плакат FPÖ. Фото: X (Twitter)

Також виборчий плакат FPÖ відсилає до проблем міграційної кризи, пандемії коронавірусу та зміни клімату з натяком на неефективність ЄС у реагуванні на них. Великими буквами через весь плакат проходить “Зупинити ЄС-божевілля”.

На таку передвиборчу агітацію відреагував посол України в Австрії Василь Химинець, назвавши неприйнятними ці маніпуляції Партії свободи, яка підмінила місцями винуватця та жертву і спаплюжила почуття українців.

“Австрійська Партія свободи дуже сильно маніпулює такими плакатами, перш за все підміняючи місцями винуватця і жертву. Огидна стратегія, коли почуття українців паплюжаться як жертв розпаленої Росією війни. Абсолютно неприйнятно!”, — написав він у соцмережі Х.

Вибори до Європарламенту в Австрії пройдуть 9 червня. Згідно з останніми соцопитуваннями, австрійська Партія свободи наразі лідирує у виборчих вподобаннях — за неї зголосилися проголосувати 26% респондентів.

Нагадаємо, наприкінці березня в Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отт за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Егісто Отт наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Прокуратура Відня розслідує справу Егісто Отта від 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

За даними слідства, Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців. Його колишній зять, який, як вважають, сприяв цьому злочину, також був заарештований. У помешканнях обох затриманих були проведені обшуки.

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