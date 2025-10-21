"Подарунок для Путіна": чехи відкрили збір на ракету "Фламінго" для України

Загальна мета збору — 12,5 мільйона чеських крон

Чеські волонтери продовжують підтримувати ЗСУ, оголосивши збір на виробництво української ракети «Фламінго». Зброя, яка отримала назву DANA 1, буде передана на озброєння української армії.

Громадська ініціатива «Подарунок Путіну» повідомила про це на своєму сайті.

Волонтери отримали дозвіл від компанії-виробника Fire Point на фінансування однієї з ракет.

Фото: Darek pro Putina

«Після оплати ракету буде передано Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використати, і визначать для неї мету. Можливо, скоро дізнаємося, куди вона долетіла», — заявили організатори.

Ракета отримала назву DANA 1 на знак пам’яті померлої чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової. Волонтери згадали, що пані Драбова, відома своєю підтримкою України та інформуванням про ядерну безпеку, дала згоду на використання свого імені для зброї.

Для придбання ракети необхідно зібрати 12,5 мільйона чеських крон. Збір стартував успішно: вже понад 200 донорів пожертвували понад 261 тисячу крон.

Нагадаємо, раніше народний депутат і секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Збройні сили України найближчим часом не зможуть отримати тисячі ракет FP-5 «Фламінго», оскільки з появою цієї зброї налагодити її масове виробництво було нереалістично.

Раніше повідомлялося, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго».