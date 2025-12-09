Подарунок для Путіна: як США та ЄС грають на руку Росії

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Розбіжності між адміністрацією президента США Дональда Трампа та європейськими лідерами перестали бути кулуарними і вилізли у публічний простір. Американський президент дедалі жорсткіше критикує партнерів по НАТО та звинувачує їх у затягуванні війни в Україні, чим дарує Москві несподівану стратегічну перевагу.

Про те, як поглиблення розколу між Вашингтоном і Брюсселем грає на руку Росії, пише CNN.

«Зеленський має змиритися»

У своєму свіжому інтерв’ю Трамп посилив критику на адресу Європи, назвавши європейські нації «слабкими» та «гнилими» через їхню міграційну політику. Але найбільш тривожними стали його слова щодо війни в Україні.

Президент США заявив, що Росія має «перевагу», і що президенту України Володимиру Зеленському час «почати приймати речі такими, як вони є».

«Він повинен взятися за розум і почати приймати речі, знаєте, коли ти програєш», — цитує Трампа CNN.

Ці заяви пролунали на тлі виходу нової стратегії нацбезпеки США, яка прямо звинувачує європейських чиновників у тому, що вони мають «нереалістичні очікування щодо війни» і стоять на заваді мирній угоді.

Європа огризається, Кремль аплодує

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно відкинув американські звинувачення, заявивши, що Європа не потребує допомоги США для «порятунку демократії», а деякі тези Вашингтона є «неприйнятними».

Для Москви така перепалка союзників стала справжнім подарунком. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нове бачення США «узгоджується з нашим баченням» і вітає такі «нюанси». Російська пропаганда миттєво підхопила тези Трампа про «занепад Європи», щоб посіяти сумніви щодо життєздатності НАТО.

«Ми готові до війни з Європою»

Поки Володимир Зеленський здійснює турне європейськими столицями, щоб «цементувати» підтримку, російська риторика стає дедалі агресивнішою.

Напередодні зустрічі з радниками Трампа кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія «готова просто зараз» до війни з Європою, якщо та «раптом захоче воювати». Йому вторять російські «експерти» на державному телебаченні, які стверджують, що війна не закінчиться, доки Росія «не розчавить Європу морально і політично».

Мета Кремля очевидна: використати американський тиск, щоб залякати європейців і остаточно зруйнувати трансатлантичну єдність.

