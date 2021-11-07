Подарунок для мігрантів: Білорусь подвоїла кількість рейсів із Близького Сходу

Режим Лукашенка продовжує використовувати нелегальних мігрантів як "живу зброю", провокуючи кризу на кордонах із ЄС.

Білорусь подвоїла кількість авіарейсів із країн Близького Сходу, якими відлітають нелегальні мігранти.

Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.

До березня наступного року заплановано близько 40 щотижневих рейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая до Мінська. Найчастіше ці рейси використовують мігранти, які потім нелегально перетнути кордон із Польщею, Латвією чи Литвою, щоб потрапити до ЄС.

Таким чином, кількість рейсів із близькосхідного регіону до Мінська зросла більш ніж удвічі порівняно із зимою 2019-2020 років. За даними німецьких спецслужб, які наводить Welt am Sonntag, до Білорусі щодня прибувають близько 800-1000 мігрантів.

Режим Лукашенка планує задіяти для прийняття рейсів із країн Близького Сходу ще п'ять білоруських аеропортів. Один з них розташований у Гродно, що лише за 20 кілометрів від польського кордону.

Нагадаємо, що Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагають мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю Лукашенкового режиму на західні санкції.

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