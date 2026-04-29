Подарунок із підтекстом: що Чарльз III вручив Трампу в Білому домі
На державній вечері в Білому домі Чарльз III вручив Трампу незвичайний подарунок. Його символізм може мати політичний підтекст.
Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III зробив президенту США Дональду Трампу незвичайний подарунок. Це сталося на офіційній державній вечері в Білому домі учора.
Британський монарх зробив президенту Трампу показовий подарунок із ненав’язливим посланням. Про це пишуть Unilad.
Король Чарльз зробив Трампу подарунок із посланням
У перший день свого першого державного візиту до Сполучених Штатів король Чарльз III зміг відновити «особливі відносини» США та Великої Британії. День розпочався з публічного рукостискання. Упродовж дня Чарльз та Трамп обмінювалися теплими висловлюваннями про спільну культуру та історію своїх країн.
Кульмінацією дня став зворушливий і навіть гострий подарунок короля Чарльза Дональдові Трампу. Британський монарх вирішив подарувати Трампу велетенський латунний дзвін з його іменем
Дзвінок справді великий, на ньому є напис «Trump», а нижче написано «1944». Хоч цей подарунок, на перший погляд, є не настільки коштовним, як це любить Трамп, однак він має історичне значення.
Дзвін, на якому вигравійоване ім’я Трампа, насправді походить з британського підводного човна часів Другої світової війни під назвою «HMS Trump». Він відіграв значну роль для Королівського флоту у створенні безпеки водних шляхів світу. Це була британо-американська відповідь на зростання нацизму в Європі.
Король Чарльз служив у Королівському флоті близько 50 років тому. Він розповів Дональду Трампу, що цей підводний човен відіграв «вирішальну роль під час війни на Тихому океані».
Монарх заявив Трампу, що цей дзвін є подарунком йому.
«Нехай він буде свідченням спільної історії та світлого майбутнього нашої нації», — додав британський монарх.
Візит короля Чарльза до США: останні новини
Учора король Чарльз III прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Спілкування монарха і Трампа відбудеться приватно, адже на цьому наполягли британські чиновники. Вони побоюються, що Трамп розкритикує дії короля Чарльза, як зробив це з Володимиром Зеленським торік за присутності журналістів.
Минулого тижня у Білому домі погодилися, що будь-яке особисте спілкування монарха з президентом має відбуватися поза камерами. Пізніше стало відомо, що Трамп сказав британському королю.
Читці по губах змогли визначити, що Трамп попередив Чарльза про те, що Путін хоче війни.