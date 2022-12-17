"Подарунок", привезений з України, був не один: оприлюднено нові деталі вибуху у будівлі поліції Польщі

Військові експерти стверджують, що гранатомет не міг би вистрілити сам собою - якби не був пошкоджений і підірваний при передислокації.

Командир польської поліції привіз з України два гранатомети у якості подарунку. Один із гранатометів вибухнув. Генерал Ярослав Шимчик зазнав легких поранень, його вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє RMF FM.

Видання зазначає, що перший подарунок - протитанковий гранатомет, що був у використанні, з якого стріляли по російських танках - виглядає як довга трубка, закрита з обох боків пінопластом. Його перетворили на гучномовець.

Другий не був перероблений у гучномовець, але, як пише видання, нібито в Україні запевнили, що гранатомет був у використанні та безпечний. За даними журналістів, генерал Шимчик був тверезий.

Військові експерти стверджують, що такий гранатомет не міг би вистрілити сам собою - якби не був пошкоджений і підірваний при передислокації. Але також не виключено, що начальник поліції міг затиснути якийсь елемент ствола гранатомета, який ретельно не перевіряли.

Генерал Шимчик найближчим часом постане перед прокуратурою. Він буде допитаний як свідок - слідчі стверджують, що він є потерпілим у поточній справі. Однак не можна виключати, що його буде попереджено про можливу відповідальність під час надання свідчень.

Нагадаємо, у Варшаві вранці 14 грудня стався вибух у суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні. Там здетонував "подарунок", який командир польської поліції, генерал Ярослав Шимчик, отримав під час візиту до України. Чоловік зазнав легких поранень і був госпіталізований. Польща звернулася до України з проханням надати відповідні пояснення.

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