Подарунок від Папи Римського: на аудієнції понтифіка стався зворушливий випадок

10-річному хлопчику подарували шапочку як у Франциска.

Подарунок від Папи Римського – зворушливий випадок стався напередодні у Ватикані під час аудієнції понтифіка.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 жовтня.

10-ти річний хлопчик раптом вийшов до Папи на сцену – Франциск перервав промову, потиснув малому руку і посадив коло себе. Але хлопчині не сиділось, натомість він всіляко показував, що йому дуже сподобалась біла шапочка, яку носить понтифік. Зрештою йому подарували таку саму.

Задоволений хлопчик повернувся на своє місце в залі, дорогою ледь не загубивши подарунок. Наприкінці аудієнції малий ще раз підійшов до понтифіка і той благословив його та усю родину.

Новини світу: на аудієнції Папи Римського стався зворушливий випадок

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