Скільки снарядів Кім відправив Путіну і до чого це може призвести

Північна Корея відправила понад мільйон артилерійських снарядів до Росії з серпня, щоб допомогти розпалити війну російського президента Володимира Путіна проти України.

Як повідомили в Associated Press з посиланням на південнокорейського депутата, про це проінформувала розвідка у Сеулі.

“Бартер” Кіма і Путіна

Північна Корея і Росія активно підвищують видимість свого партнерства в умовах роздільної конфронтації зі Сполученими Штатами, що поглиблюється.

Їхня дипломатія, яку підкреслив саміт між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і Путіним у вересні, викликала занепокоєння щодо угоди про постачання озброєнь, за якою Північна Корея постачає Росії вкрай необхідні боєприпаси в обмін на передові російські технології, що посилять ядерну армію Кіма.

І Пхеньян, і Москва заперечують заяви США і Південної Кореї про те, що Північна Корея постачає зброю до Росії.

Дані південнокорейської розвідки

За словами депутата Ю Сан Бом, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що з початку серпня Північна Корея відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів кораблями та іншими транспортними засобами, щоб допомогти посилити військовий потенціал Росії в Україні. За словами Ю, цих снарядів вистачить приблизно на два місяці.

Агентство вважає, що Північна Корея експлуатує свої заводи з виробництва боєприпасів на повну потужність, щоб задовольнити російський попит на боєприпаси, а також мобілізує мешканців для збільшення виробництва, сказав Ю.

Є також ознаки того, що в жовтні Північна Корея відправила до Росії експертів з озброєнь, щоб проконсультувати російських чиновників щодо використання експортованої північнокорейської зброї.

Представники розвідувальної служби не відразу відповіли на прохання підтвердити інформацію Ю про цю зустріч. Агентство має неоднозначну репутацію у відстеженні подій у Північній Кореї, що ускладнюється суворим контролем Пхеньяна над інформацією.

До чого може призвести ця “взаємодопомога”

У Південній Кореї є побоювання, що Північна Корея може отримати російські технології, які посилять загрозу ядерної зброї та ракетної програми Кіма. Але розвідка вважає, що більш імовірно, що російська допомога буде обмежена звичайними можливостями, включаючи зусилля, спрямовані на вдосконалення застарілого парку винищувачів Північної Кореї, сказав Ю.

Ймовірно також, що Північна Корея отримує російську технологічну допомогу, оскільки вона просувається в реалізації планів запуску свого першого військового розвідувального супутника, цитує Ю розвідувальну службу.

Після кількох невдалих запусків за останні місяці Північна Корея не виконала свою обіцянку здійснити третій запуск у жовтні. За словами Ю, РНБ вважає, що Північ перебуває на завершальній стадії підготовки до третього запуску, який, швидше за все, буде успішним.

Кім неодноразово описував можливості космічної розвідки як вирішальні для моніторингу військової діяльності США і Південної Кореї та посилення загрози, яку становлять його ракети, здатні нести ядерну зброю.

Експерти кажуть, що рішення зустрітися з Путіним на космодромі “Східний”, головному об'єкті запуску супутників на Далекому Сході Росії, натякає на бажання Кіма отримати російську технологічну допомогу щодо супутників-шпигунів.

Росія все заперечує

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють північнокорейські супутникові запуски, оскільки вона розглядає їх як прикриття для випробування технологій балістичних ракет дальнього радіусу дії.

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія 26 жовтня виступили зі спільною заявою, в якій рішуче засудили те, що вони назвали постачання Північною Кореєю боєприпасів і військової техніки до Росії, заявивши, що такі поставки зброї різко збільшують людські жертви російської агресії в Україні.

Заява, оприлюднена провідними дипломатами країн, з'явилася через кілька днів після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив твердження США про те, що його країна отримала зброю від Північної Кореї, повернувшись з дводенного візиту до Пхеньяну.

Раніше Білий дім заявив, що Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами. Білий дім оприлюднив фотографії, на яких видно, що контейнери були завантажені на судно під російським прапором, після чого їх перевезли потягом на південний захід Росії.

U.S. Government images depicting the recent transfer of military equipment from North Korea to Russia

_ pic.twitter.com/2DwJ2ZZhqX — AWPS NEWS llc (@AWPSNews) October 13, 2023

Читайте також: