"Подарунок" з України: начальник поліції Польщі розповів деталі вибуху гранатомета у його кабінеті

Напередодні у Варшаві стався вибух у суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні. Там здетонував "подарунок", який командир польської поліції отримав під час візиту до України.

Очільник польської поліції Ярослав Шимчик розповів деталі інциденту з вибухом гранатомета, який він отримав під час візиту до України.

Про це він розповів місцевому виданню RMF24.

Так, Шимчик отримав два протитанкові гранатомети, які, за словами української сторони, були використані.

Перший подарунок був від голови Нацполіції України Ігоря Клименка. Він був у вигляді закритої з двох боків пінополістиролом довгої труби; зброю перетворили на динамік. За словами співрозмовника видання, Клименко навіть увімкнув музику, щоб продемонструвати, як він працює. Українці запевнили, що всередині вибухових матеріалів не було.

Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України генералом Сергієм Круком. Наприкінці зустрічі Шимчик отримав подарунок і від Бондара — ідентичний тубус гранатомета. Він не був перероблений у динамік, але їх запевнили, що зброя використана й безпечна і її можна перевозити без документів, а ціна гранатомета така, як брухт.

За даними джерела, делегація повернулася до Варшави машиною, а отримані подарунки Шимчик залишив у задній частині свого кабінету. Глава польської поліції розповів, що наступного дня після повернення хотів перекласти подарунки. Потужний вибух пролунав, коли він поставив вертикально один із гранатометів на підлогу.

Вибух пошкодив кімнати на трьох поверхах — від цокольного до другого залишилися дірки розміром приблизно з тарілку.

Військові експерти кажуть, що такий гранатомет не міг самостійно вистрілити (якщо тільки не був пошкоджений). Також припускають, що начальник поліції міг натиснути на якусь частину неперевіреної ретельно пускової трубки.

Вибух біля кабінету начальника поліції у Польщі

15 грудня у Варшаві в суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні стався вибух. Там здетонував "подарунок", який польський начальник поліції отримав під час візиту до України.

Українські правоохоронці з кількох відомств з'ясовують обставини вибуху в Польщі "подарунка", отриманого тамтешнім начальником поліції під час перебування в Україні.

Військові експерти стверджують, що гранатомет не міг би вистрілити сам собою - якби не був пошкоджений і підірваний при передислокації.

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