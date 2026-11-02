Подав у відставку прем’єр Бельгії, який був проти використання заморожених активів РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер подав у відставку після провалу бюджетних переговорів. Король поки не задовольнив прохання і починає термінові консультації з лідерами партій.

Про це повідомив офіційний акаунт Королівського палацу Бельгії.

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Король Бельгії Філіп I прийняв Де Вевера на аудієнції в Королівському палаці. Під час зустрічі очільник уряду подав монарху заяву про відставку після того, як переговори щодо бюджету завершилися безрезультатно.

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«Король поки що не ухвалив рішення щодо відставки та вже завтра розпочне консультації з головами партій, які входять до правлячої більшості», — вказано в заяві Королівського палацу.

Філіп I невдоволений тим, що сторонам не вдалося досягти згоди щодо формування бюджету.

«Король висловив жаль через відсутність домовленості щодо ухвалення бюджету, який був би реалістичним і відповідав нинішнім викликам. В умовах значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних проблем країна не може дозволити собі тривалу політичну кризу», — наголосили у палаці.

У зв’язку з цим король закликав усі сторони продемонструвати відповідальність, поставивши суспільні інтереси та готовність до компромісу вище за власні позиції.

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Наступна зустріч монарха з прем’єром Бельгії запланована на 6 листопада.

Де Вевер проти конфіскації активів РФ і передавання їх Україні — що відомо

Нагадаємо, на початку року Де Вевер заявив, що Бельгія не може погодитись на конфіскацію заморожених російських активів, оскільки це підірве довіру до єврозони та фінансової системи, а також створить юридичні ризики через позицію окремих країн ЄС. Прем’єр-міністр наголосив, що гроші Центробанку РФ залишаться знерухомленими на невизначений термін до мирної угоди.

У серпні міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна категорично відмовляється передавати заморожені активи РФ Україні, наголосивши, що це питання не підлягає обговоренню. Попри заклики інших держав ЄС, Брюссель стоїть на своєму через ризик російських санкцій проти Бельгії.

Також влітку посадовець із Бельгії заявив, що країна проти перенесення заморожених активів РФ із депозитарію Euroclear під контроль ЄС, наполягаючи на повному, юридично бездоганному рішенні з урахуванням ризиків, зобов’язань і судових процесів у Росії.

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