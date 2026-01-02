"Подбайте про власний похорон": Держдеп США видав жорстке попередження щодо поїздок до РФ

США / © Associated Press

Державний департамент США оновив рекомендації для американських громадян, закликавши їх негайно залишити територію Російської Федерації. Дипломати попереджають про високий ризик незаконних затримань, катувань та повної відсутності консульської допомоги.

Про це пише державний департамент США.

В офіційному документі наголошується, що американці в Росії можуть бути затримані силовиками без чітких причин на невідомий термін. Держдеп застерігає: всі електронні пристрої та комунікації в РФ контролюються спецслужбами. Американцям радять повністю вийти з акаунтів у соцмережах перед перетином кордону, оскільки приводом для арешту може стати будь-яка інформація, створена або збережена на пристрої навіть під час перебування в іншій країні.

Список рекомендацій «на випадок невороття»

Для тих, хто все ж вирішить відвідати Росію всупереч забороні, Держдеп склав перелік критичних кроків, які більше нагадують підготовку до смерті або зникнення безвісти.

«Підготуйте заповіт і призначте відповідних бенефіціарів страхування або довірену особу. Поділіться важливими документами, даними для входу в систему та контактною інформацією з близькими, щоб вони могли управляти вашими справами, якщо ви не зможете повернутися до США, як планували. Обговоріть з близькими план щодо догляду та опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекціями, творами мистецтва тощо). Подбайте про власний похорон тощо», — вказується у рекомендаціях, оприлюднених держдепом.

Обмежені можливості посольства

Вашингтон відверто визнає, що Посольство США в Москві має вкрай обмежені ресурси. Російська сторона не гарантує консульський доступ до затриманих, тому громадянам рекомендують мати власні плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду. Причинами такого загострення стали триваюча війна проти України, свавільне застосування місцевих законів та загроза тероризму на території РФ.

Нагадаємо, уряд Росії звернувся з дипломатичним проханням до Сполучених Штатів припинити переслідування нафтового танкера, який прямував до Венесуели і продемонстрував російський прапор, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США.

Також напередодні, 31 грудня, прикордонна служба Фінляндії затримала судно, яке вийшло з порту в російському місті Санкт-Петербурзі, за підозрою у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.