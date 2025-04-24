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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В 3000 разів перевищують норму: в європейських винах знайшли небезпечні хімікати

Дослідження виявило токсичні PFAS у всіх протестованих винах Європи.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Токсичне вино

Європейське вино / © Associated Press

Кожна пляшка вина, вироблена в Європі за останні роки, містить стійкі токсичні сполуки, які не розкладаються в природі. Дослідження виявило в європейських винах трифтороцтову кислоту (TFA) — побічний продукт PFAS, так званих «вічних хімікатів».

Про це повідомило видання Politico.

Аналіз 49 вин з 10 країн ЄС показав, що жодна пляшка не була «чистою». У деяких зразках рівень TFA перевищував допустимі норми для води у 100 разів. Найбільше забруднення — у винах з Австрії.

Виноградники — одні з найбільших споживачів пестицидів у Європі, особливо фунгіцидів. Багато з них містять PFAS, які накопичуються в ґрунті та ягодах. У останніх трьох урожаях концентрація досягла 320 мкг/л, що в 3 000 разів більше за норму ЄС для ґрунтових вод.

«Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Масове накопичення TFA в рослинах означає, що ми, ймовірно, споживаємо набагато більше „вічних хімікатів“ через їжу, ніж передбачалося раніше», — очільник дослідження Гельмут Буртшер-Шаден.

Нагадаємо, нове відкриття змусило вчених сумніватися в існуванні воді на Титані.

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