"Поділяться на чотири групи": в ОП спрогнозували майбутнє "вагнерівців"

Частина найманців може повернутися воювати проти України.
Після так званого заколоту Євгена Пригожина ПВК "Вагнер" уже не існуватиме в такому вигляді, як це було до. Ймовірно, "вагнерівці" поділяться на чотири групи.
Таку думку озвучив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Він прогнозує, що частина найманців може повернутися воювати проти України. Водночас сам Пригожин, швидше за все, остаточно "осяде" в Білорусі.
Згодом частина "вагнерівців" може підписати контакт з Міноборони РФ та повернутися на війну в Україні, утім, уже в лавах інших російських ПВК. Йдеться про третину від загальної кількості групи "Вагнер".
Також за словами Подоляка, така ж кількість найманців Пригожина підпишуть контракт із керівником росгвардії Віктором Золотовим.
"Третя частина повернеться до Африки, де вони контролюють низку активів і спробує залишити за собою бізнесові активи. Це Лівія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка, Малі, Чад", – припустив він.
Четверта частина "вагнерівців", на думку Подоляка, може залишитися у Білорусі.та займатиметься тренінгом спецназу республіки.
"Але це достатньо невеличка частина, бо Лукашенко боїться будь-яких внутрішніх заколотів", – додав Подоляк.
Тим часом після невдалої спроби заколоту керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін постав перед вибором: що робити з російськими "військкорами". Один із ймовірних варіантів - цензурувати або утихомирити їх. Тим часом серед деяких Z-блогерів спалахнула нова хвиля невдоволення.
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