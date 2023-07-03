"Поділяться на чотири групи": в ОП спрогнозували майбутнє "вагнерівців"

Після так званого заколоту Євгена Пригожина ПВК "Вагнер" уже не існуватиме в такому вигляді, як це було до. Ймовірно, "вагнерівці" поділяться на чотири групи.

Таку думку озвучив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він прогнозує, що частина найманців може повернутися воювати проти України. Водночас сам Пригожин, швидше за все, остаточно "осяде" в Білорусі.

Згодом частина "вагнерівців" може підписати контакт з Міноборони РФ та повернутися на війну в Україні, утім, уже в лавах інших російських ПВК. Йдеться про третину від загальної кількості групи "Вагнер".

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Також за словами Подоляка, така ж кількість найманців Пригожина підпишуть контракт із керівником росгвардії Віктором Золотовим.