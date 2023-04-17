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"Подивися на себе, с*ко, у дзеркало": росіянка у ліфті накинулась зі стусанами на свою доньку (відео 18+)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1692
Час на прочитання
1 хв
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"Подивися на себе, с*ко, у дзеркало": росіянка у ліфті накинулась зі стусанами на свою доньку (відео 18+)

Фото: скриншот з відео

У Росії мати агресивно накинулась на доньку просто у ліфті.

У російському Краснодарі, у ліфті житлового будинку, мати накинулась на свою доньку через неохайну зачіску – тягала її за волосся, била об дзеркало, душила та обзивала нецензурними словами.   

Відео опублікував Telegram-канал Kub Mash. 

"Подивися на себе, с*ко, у дзеркало уважно, тварюка", - кричала розлючена жінка.

За словами сусідів, у родині є двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Батьки регулярно б'ють дівчинку, про долю хлопчика наразі нічого не відомо.

Поліція проводить перевірку.

Обережно! Відео містить сцени насилля (18+).


Нагадаємо, росіянка використовувала кота в одязі немовляти для скоєння злочинів (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1692
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