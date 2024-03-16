"Подивіться на Одесу": Туск різко звернувся до спікера Палати представників Джонсона

Польский премʼєр закликає якомога швидше ухвалити допомогу Україні.
Голова уряду Польщі Дональд Туск різко звернувся до спікера Палати представників Сполучених Штатів Майка Джонсона через обстріл Одеси.
Про це йдеться у дописі Туска в соціальній мережі X (Twitter).
"Подивіться на Одесу, пане Джонсон! Скільки ще аргументів вам потрібно, щоб прийняти рішення?", - звернувся польський прем'єр.
Таким чином польський премʼєр звернувся до Джонсона з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про допомогу Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Палаті представників Конгресу США назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили, що не проти розміщення іноземних військ в Україні.
Читайте також: