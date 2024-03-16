"Подивіться на Одесу": Туск різко звернувся до спікера Палати представників Джонсона

Голова уряду Польщі Дональд Туск різко звернувся до спікера Палати представників Сполучених Штатів Майка Джонсона через обстріл Одеси.

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Про це йдеться у дописі Туска в соціальній мережі X (Twitter).

"Подивіться на Одесу, пане Джонсон! Скільки ще аргументів вам потрібно, щоб прийняти рішення?", - звернувся польський прем'єр.

Таким чином польський премʼєр звернувся до Джонсона з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Палаті представників Конгресу США назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили, що не проти розміщення іноземних військ в Україні.

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