- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 3657
- Час на прочитання
- 2 хв
Події можуть вийти з-під контролю: Келлог зробив важливе попередження після удару РФ по Кабміну
Історія показує: війна може загостритися через удари як той, що росіяни завдали по Кабміну в Києві 7 вересня.
Росія завдала найбільшого удару по Києву від початку війни. Після цього радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог попередив про ризик ескалації війни з боку РФ.
Про це Кіт Келлог заявив у дописі в «Х».
Радник президента США Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що масована атака Росії на Київ 7 вересня свідчить про небезпечне підвищення рівня ескалації війни.
«Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Схоже, Росія підвищує рівень агресії, завдавши найбільшого удару за весь час війни по будівлі Кабінету міністрів України в Києві», — написав він.
За його словами, вперше за час війни під удар потрапила будівля Кабміну. Келлог нагадав, що лише два тижні тому він перебував у цьому приміщенні разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.
«Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через подібні дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну», — наголосив Келлог.
Він також підкреслив, що цей удар не можна розглядати як сигнал про готовність Росії до дипломатичного завершення війни. Навпаки, він є підтвердженням того, що Кремль обирає шлях подальшої агресії.
Нагадаємо, масштаний ракетно-дроновий удар Росії по Києву проти ночі 7 вересня став першим від початку великої війни, коли у столиці загинули не лише люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабміну.