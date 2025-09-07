Події можуть вийти з-під контролю: Келлог зробив важливе попередження після удару РФ по Кабміну

Келлог заявив про загрозу виходу війни з-під контролю / © Associated Press

Росія завдала найбільшого удару по Києву від початку війни. Після цього радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог попередив про ризик ескалації війни з боку РФ.

Про це Кіт Келлог заявив у дописі в «Х».

Радник президента США Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що масована атака Росії на Київ 7 вересня свідчить про небезпечне підвищення рівня ескалації війни.

«Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Схоже, Росія підвищує рівень агресії, завдавши найбільшого удару за весь час війни по будівлі Кабінету міністрів України в Києві», — написав він.

За його словами, вперше за час війни під удар потрапила будівля Кабміну. Келлог нагадав, що лише два тижні тому він перебував у цьому приміщенні разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

«Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через подібні дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну», — наголосив Келлог.

Він також підкреслив, що цей удар не можна розглядати як сигнал про готовність Росії до дипломатичного завершення війни. Навпаки, він є підтвердженням того, що Кремль обирає шлях подальшої агресії.

Нагадаємо, масштаний ракетно-дроновий удар Росії по Києву проти ночі 7 вересня став першим від початку великої війни, коли у столиці загинули не лише люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабміну.