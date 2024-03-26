Події у "Крокусі" й затримання "терористів": у Мережі вказали на чергові факти, що свідчать про брехливість РФ

Це змушує вчергове переконатися в тому, що Росія намагається приховати правду.
Користувачі Мережі помітили, що на кадрах із концертного залу у "Крокус Сіті Хол", де почалася стрілянина, деякі люди поводяться дуже дивно. Їх не охопила паніка, вони не почали тікати в бік виходів. Щобільше, один із чоловіків підозріло схожий на ФСБшника, який "засвітився" під час затримання одного з терористів.
Про це написав журналіст Денис Казанський.
Як зауважує журналіст, уважні люди виявили, що в залі для глядачів ТРЦ "Крокус" перебували люди, одягнені в однотипний одяг синього кольору. Саме вони вкрай дивно поводилися під час стрілянини. До прикладу, один чоловік сидів біля самих дверей, але після початку стрілянини та паніки – з місця не зрушив.
"Але найголовніше – ця людина підозріло схожа на одного з ФСБшників, який пізніше засвітився на кадрах із затриманим терористом. На ньому такі ж джинси та годинник на руці", – резюмував Денис Казанський.
Нагадаємо, раніше журналіст вказав на факти, які свідчать про те, що затримання "московського терориста" може бути фейковим.
Читайте також: