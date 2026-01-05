ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
2 хв

Події у Венесуелі можуть зіграти на руку Путіну та Китаю — The Telegraph

Хоча Кремль і Пекін, ймовірно, втратили свого ключового союзника в Латинській Америці, у більш глобальному вимірі вони потенційно здобули дещо важливіше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Путін підтримує Мадуро

Путін підтримує Мадуро / © Associated Press

Блискавична спецоперація США із викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро може стати стратегічним подарунком для Росії та Китаю.

Про це на сторінках The Telegraph пише міжнародний оглядач Адріан Бломфельд.

«США щойно з несподіваною легкістю відрубали головне південноамериканське щупальце глобального антиамериканського зв’язку. Звичайно, жодному автократу не подобається бачити, як одного зі своїх хапають, сковують та екстрадують — його долю залишають на розсуд іноземного суду», — пише Бломфельд.

Автор публікації переконаний, що Путіна ці події могли налякати особисто.

«Сьогодні у Путіна ще більше приводів турбуватися про свою особисту безпеку, зважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив його у тяжких воєнних злочинах, скоєних в Україні. Попри втрату союзника в особі венесуельського диктатора, Москва та Пекін можуть сприйняти ці події як шанс для себе. З одного боку Трамп показав рішучість у проведенні силових акцій на світовій арені», — додав він.

Нагадаємо, США провели масштабний удар по Венесуелі, під час якого, за словами президента Дональда Трампа, президента Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили та вивезли з країни. Операція була здійснена у тісній взаємодії з американськими правоохоронними органами, і Трамп назвав її успішною.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки пролунало щонайменше сім вибухів, що спричинили паніку серед жителів столиці Венесуели — Каракаса. Люди виходили на вулиці, спостерігали за низько літаючими літаками та ділилися відео в соцмережах.

Дата публікації
Кількість переглядів
615
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie