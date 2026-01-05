Путін підтримує Мадуро / © Associated Press

Блискавична спецоперація США із викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро може стати стратегічним подарунком для Росії та Китаю.

Про це на сторінках The Telegraph пише міжнародний оглядач Адріан Бломфельд.

«США щойно з несподіваною легкістю відрубали головне південноамериканське щупальце глобального антиамериканського зв’язку. Звичайно, жодному автократу не подобається бачити, як одного зі своїх хапають, сковують та екстрадують — його долю залишають на розсуд іноземного суду», — пише Бломфельд.

Автор публікації переконаний, що Путіна ці події могли налякати особисто.

«Сьогодні у Путіна ще більше приводів турбуватися про свою особисту безпеку, зважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив його у тяжких воєнних злочинах, скоєних в Україні. Попри втрату союзника в особі венесуельського диктатора, Москва та Пекін можуть сприйняти ці події як шанс для себе. З одного боку Трамп показав рішучість у проведенні силових акцій на світовій арені», — додав він.

Нагадаємо, США провели масштабний удар по Венесуелі, під час якого, за словами президента Дональда Трампа, президента Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили та вивезли з країни. Операція була здійснена у тісній взаємодії з американськими правоохоронними органами, і Трамп назвав її успішною.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки пролунало щонайменше сім вибухів, що спричинили паніку серед жителів столиці Венесуели — Каракаса. Люди виходили на вулиці, спостерігали за низько літаючими літаками та ділилися відео в соцмережах.