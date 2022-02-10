"Подобається – не подобається...": Путін пояснив свої слова про "красуню"

Путін запевнив, що "не переходив на особистості" із Зеленським.

Президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував свою скандальну фразу, сказану на брифінгу із головою Франції Еммануелем Макроні. Тоді Путін, говорячи про виконання Мінських угод, заявив на адресу України: "Подобається – не подобається, терпи, моя красуне".

На сьогоднішньому брифінгу із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим Путін пояснив, чому сказав цю фразу. Він запевнив, що "не переходив на особистості" з Зеленським.

"Це не мало жодного особистого виміру. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості. Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається і не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з точки зору безпеки, зокрема й самої України, то мені здається, що це не той формат", — заявив Путін.

Нагадаємо, 7 лютого під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав : "(Володимир Зеленський – ред.) заявив, що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде.

Як виявилося, Путін у своєму виступі процитував рядок з пісні гурту "Красная плесень", відомої лайливими піснями і чи фактично пропагандою насильства. У пісні, з якої Путін, ймовірно, взяв ці слова, співається про примушення "сплячої красуні" до сексу.

Своєю чергою спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не знайомий із творчістю цієї групи.

Президент Зеленський відреагував на вульгарний вираз російського лідера. У Білому домі також відреагували на заяву Путіна "Подобається – не подобається". Джен Псакі заявила, що будь-який жарт про згвалтування викличе обурення у всіх в американському уряді.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленський відповів Володимиру Путіну