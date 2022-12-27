"Подобу-поздорову": Лавров "ошелешив" новою погрозою Києву

Цього разу міністр закордонних справ Російської Федерації погрожував армією Росії.

На думку очільника МЗС Росії, пропозиції РФ щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних Києву земель та усунення загроз безпеки краще виконати "подобу-поздорову", інакше питання вирішить армія РФ.

Саме так пригрозив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров Україні під час інтерв'ю пропагандистському російському агентству.

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення вихідних звідти загроз безпеки Росії, зокрема, наші нові землі (ДНР, ЛНР, Херсонську та Запорізьку області), ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія Росії", - сказав міністр.

Нагадаємо, через війну РФ проти України США запровадили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Раніше російський очільник Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що "український народ чекає на процвітання у складі слов'янської співдружності після того, як його буде звільнено від влади неонацистського київського режиму". В Офісі президента України відреагували.

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