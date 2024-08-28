Подолали понад 2000 кілометрів: дрони ГУР вперше атакували нафтобазу у Кіровській області РФ

Дрони ГУР МО 28 серпня завдали удару по нафтобазі ФДКУ "Зеніт" поблизу населеного пункту Котельнич Кіровської області РФ. Атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела в українській розвідці.

Там наголосили, що це перший випадок атаки українських дронів по обʼєкту в Кіровській області РФ. Ціль розташована на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України.

Як відомо, нафтобаза "Зеніт" є об'єктом оборонно-промислового комплексу РФ та забезпечує пальним російські війська, які воюють в Україні.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас". Вона постачала паливо російській армії.

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