Подолали понад 2000 кілометрів: дрони ГУР вперше атакували нафтобазу у Кіровській області РФ

БпЛА вперше атакували ціль на такій віддаленості.
Дрони ГУР МО 28 серпня завдали удару по нафтобазі ФДКУ "Зеніт" поблизу населеного пункту Котельнич Кіровської області РФ. Атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела в українській розвідці.
Там наголосили, що це перший випадок атаки українських дронів по обʼєкту в Кіровській області РФ. Ціль розташована на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України.
Як відомо, нафтобаза "Зеніт" є об'єктом оборонно-промислового комплексу РФ та забезпечує пальним російські війська, які воюють в Україні.
Нагадаємо, у Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас". Вона постачала паливо російській армії.
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