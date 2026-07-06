- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 1 хв
Подолали 2500 кілометрів: дрони атакували Омський НПЗ у Росії (фото, відео)
Мешканцям російського Омська 6 липня знову неспокійно, там лунали вибухи.
Дрони вдарили по Омському НПЗ в Росії, що розташований на відстані 2500 км від державного кордону України. Місцеві жителі повідомили про вибухи. На заводі спалахнула пожежа.
Про це повідомляють росЗМІ.
Яскраві кадри оприлюднили місцеві жителі. Вони не стримувалися, коментуючи наслідки «прильотів».
Як відомо, це найбільший російський нафтопереробний завод, потужність якого становить понад 20 мільйонів тонн нафти на рік.
Інформація про збитки для росіян уточнюється.
Інформацію підтвердив і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Уражено Омський НПЗ, один з ключових і віддалений від нас у РФ. Він призупинить свою роботу», — написав він.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по Кстовському нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» у Нижньогородській області РФ, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Кстовський НПЗ є одним із найбільших у Росії: він здатний переробляти до 17 млн тонн нафти на рік та забезпечує виробництво пального, яке використовує російська армія.