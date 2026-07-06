Подолали 2500 кілометрів: дрони атакували Омський НПЗ у Росії (фото, відео)

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Дрони вдарили по Омському НПЗ в Росії, що розташований на відстані 2500 км від державного кордону України. Місцеві жителі повідомили про вибухи. На заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

Яскраві кадри оприлюднили місцеві жителі. Вони не стримувалися, коментуючи наслідки «прильотів».

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Дата публікації 14:25, 06.07.26 Кількість переглядів 270 У РФ внаслідок атаки безпілотників палає Омський НПЗ

Як відомо, це найбільший російський нафтопереробний завод, потужність якого становить понад 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Пожежа в Омську

Інформація про збитки для росіян уточнюється.

Інформацію підтвердив і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Уражено Омський НПЗ, один з ключових і віддалений від нас у РФ. Він призупинить свою роботу», — написав він.

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Дата публікації 14:43, 06.07.26 Кількість переглядів 358 Омський НПЗ потрапив під атаку дронів, спалахнула пожежа

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по Кстовському нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» у Нижньогородській області РФ, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Кстовський НПЗ є одним із найбільших у Росії: він здатний переробляти до 17 млн тонн нафти на рік та забезпечує виробництво пального, яке використовує російська армія.

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