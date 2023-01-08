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Подоляк: "Лукашенко царствує-барствує! За нього Білорусь дуже суттєво деградувала"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Подоляк: "Лукашенко царствує-барствує! За нього Білорусь дуже суттєво деградувала"

Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента України впевнений, що Білорусь ніколи не стане російською.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спричинив деградацію Республіки. 

Саме це зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону.

За словами Подоляка, Лукашенко - класичний авторитарій, який "царствує-барствує" і не сприймає взагалі інші думки, він не може апелювати і вести дискусію.

"При ньому Білорусь деградувала дуже суттєво", - сказав Подоляк.

Він переконаний, що після перемоги у війні України та розвалу Росії Білорусь швидко поміняє курс на євроінтеграцію.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі зафіксували прибуття російських вертольотів: 9 суден Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ "Z". Такий самий ворог малює на своїй техніці.

Додамо, що У Міноборони Білорусі не приховують і відкрито кажуть, що продовжують приймати особовий склад, озброєння, військову та спецтехніку збройних сил РФ.

Тим часом опозиціонери вважають що диктатори Олександр Лукашенко і Володимир Путін не готові кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів.

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Дата публікації
Перегляди
1281
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