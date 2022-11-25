Подоляк переконаний, що Казахстан завжди був ціллю для Росії: "Дивно, що вони цього не зрозуміли"

Казахстан завжди був однією з цілей Росії, адже для РФ не існує жодних організацій чи правил, які могли б стримати її від агресії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що однією з наступних цілей Росії може бути Казахстан.

Про це він сказавзазначив в інтерв'ю 24 каналу.

"У них ціль Казахстан завжди була. Просто незрозуміло, чому Казахстан цього ще не зрозумів. Та для Росії не існує жодних ОДКБ, не існує жодних Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану… Існує тільки Росія, яка має вбивати, має щось забирати, має диктувати умови. Просто ці країни "дивні", що вони цього ще не зрозуміли після Грузії, після нашого Криму, після початку цієї повномасштабної війни тощо", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, російські пропагандисти після провалу їхньої армії в Україні і краху планів "взяти Київ за два дні" почали обговорювати нову жертву агресії – Казахстан. На ток-шоу вони заявили, що у країні можуть початися "нацистські процеси".

Зазначимо, після повномасштабгого вторгнення до України і перших поразок, Путін вимагав від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

Своєю чергою, президент Казахстану Токаєв відмовив Путіну у військовій допомозі у межах ОДКБ і заявив, що не визнаватиме так звані "ЛДНР".

У вересні стало відомо, що Казахстан, Узбекистан та Киргизстан взагалі заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше депутат російської Держдуми від партії Путіна "Єдина Росія" Євгеній Федоров пригрозив агресією ще й Вірменії. Мовляв, ця "держава незаконно вийшла зі складу СРСР".

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