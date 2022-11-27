Подоляк перелічив корисні для всього світу наслідки поразки РФ у війні

Радник голови Офісу президента назвав умову, за якої буде скорочено підтримку терористів та повернуто міжнародне право.
Поразка Російської Федерації у війні, яку було розв’язано Кремлем проти України, матиме позитивні наслідки для всього світу.
Про це в неділю, 27 листопада, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму акаунті в Twitter.
“Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу. Це можливо, коли Росія програє”, - стверджує він.
Подоляк додав, що Україна повністю підтримує такий сценарій.
“Україна – за. Хто ж проти?” - задав він риторичне запитання.
Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022
Це можливо, коли Росія програє. Україна – за. Хто ж проти?
Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій Росію проголошено державою-спонсоркою тероризму через повномасштабну війну та воєнні злочини в Україні.
Читайте також: