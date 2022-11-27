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Подоляк перелічив корисні для всього світу наслідки поразки РФ у війні

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Подоляк перелічив корисні для всього світу наслідки поразки РФ у війні

Фото: Associated Press

Радник голови Офісу президента назвав умову, за якої буде скорочено підтримку терористів та повернуто міжнародне право.

Поразка Російської Федерації у війні, яку було розв’язано Кремлем проти України, матиме позитивні наслідки для всього світу.

Про це в неділю, 27 листопада, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму акаунті в Twitter.

“Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу. Це можливо, коли Росія програє”, - стверджує він.

Подоляк додав, що Україна повністю підтримує такий сценарій.

“Україна – за. Хто ж проти?” - задав він риторичне запитання. 

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій Росію проголошено державою-спонсоркою тероризму через повномасштабну війну та воєнні злочини в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
888
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