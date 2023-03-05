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Подоляк прокоментував інциденти з безпілотниками в РФ: "Панічні настрої починають домінувати"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Подоляк прокоментував інциденти з безпілотниками в РФ: "Панічні настрої починають домінувати"

Фото: pixabay.com

За його словами, Кремль втрачає контроль над звичайними елементами безпеки.

Наразі в Росії немає бодай якогось захисту повітряного простору. Саме таму на території країни почастішали інциденти пов’язані з безпілотниками.

Таку думку ефірі телеканалу FREEДОМ висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Жодного захисту повітряного простору в Росії теж немає. Нескінченне риття окопів скрізь, зокрема на відстані до півтори тисячі кілометрів від лінії фронту, говорить про те, що панічні настрої починають домінувати", - сказав представник ОП.

За його словами, Москва втрачає контроль над звичайними елементами безпеки. Зокрема, це викликає хвилі негативу в суспільстві. Додають невдоволення також мобілізація, численні похоронки та накладені на Росію економічні санкції.

"Це не означає, що завтра буквально вулиці будуть залиті кров’ю. Але те, що Росія, безсумнівно, підійде найближчими місяцями до внутрішнього кривавого конфлікту, до внутрішнього розгляду, ось це безсумнівно", - вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що вибухи, ексцеси, підриви нафтобаз є першими ознаками того, що в Росії будуть заворушення. Представник ОП також наголошує, що "Росія в тому вигляді, як існує зараз, завжди буде небезпечною для світу".

Російський адвокат та правозахисник Микола Полозов каже, що в Росії повністю знищили опозицію. Кремль зробив усе, аби у разі втрати влади диктатором Володимиром Путіним утворився вакуум. За його словами, це серйозні передумови для збройного конфлікту всередині Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
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