Подоляк різко відповів на скандальну заяву Маска: "Пропонує дозволити РФ вирізати населення"

В Офісі президента відреагували на скандальні заклики американського бізнесмена Ілона Маска сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Такою заявою мільярдер пропонує дозволити Росії вчиняти злочини проти українців.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію" після 600+ днів кривавого геноциду, він насправді пропонує дозволити Росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила. Поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю й не визнає тиранів глобальними лідерами", - вважає політик.

Подоляк не розуміє, чим керується Маск, озвучуючи подібні заяви.

"І якщо з кровожерливістю росіян усе зрозуміло, то що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті цієї війни, її природи та справжньої мети Росії? І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу…", - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск під час інтерв'ю порадив Володимиру Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

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