Подоляк відповів, чи можуть Білорусь на прохання Кремля внести до списку країн-гарантів безпеки України

Подоляк відповів, чи можуть Білорусь на прохання Кремля внести до списку країн-гарантів безпеки України

Тим часом Україна хоче бачити гарантами безпеки США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Китай, і Туреччину.

Радник голови Михайло Подоляк та член української делегації на переговорах Михайло Подоляк відреагував на пропозицію міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова внести Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України.

Про це він розповів УП.

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За його словами, у переговорному процесі кожна сторона може заявити свої "позиції запиту", але у фінальному документі їх може не бути.

"Ми запропонували в якості потенційних гарантів певні країни з демократичного табору з потужними арміями. РФ серед іншого запропонувала Білорусь. Як я розумію, виходячи з позиції того, що Білорусь – союзна держава, яка завжди підтримає будь-які російські ініціативи. Але ще раз повторюю - пропозиції сторін можуть бути різними. Питання тільки в фінальному узгодженому документі".

Нагадаємо, раніше Росія запропонувала, щоб Білорусь стала одним із гарантів безпеки України.

До слова, голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія розповів, що Україна хоче бачити гарантами своєї безпеки США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Китай, і Туреччину. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.

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