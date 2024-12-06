Подоляк заявив, що режим Асада руйнується через великі втрати Росії, завдані Україною

Режим Башара Асада в Сирії розвалюється через суттєві втрати Росії, завдані Україною.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що світ без Росії, як агресивної імперії, стане кращим, що можна побачити на прикладі Сирії.

"Мінус розбита в Україні ПВК "Вагнер", мінус російські бойові літаки, що їх збили українці, мінус потоплені кораблі Чорноморського флоту – і злочинний режим династії Асадів за кілька днів втрачає контроль над країною, у якій панував із 1970-х років. Тепер уявіть повне зникнення російської силової та пропагандистської машини зі світової арени. Неважко передбачити ослаблення тоталітарних режимів, розпад терористичних і гакерських угруповань, зменшення кількості війн. У світі без тоталітарної, путінської РФ буде більше свободи, більше миру, більше дипломатії без брехні/агресії та класичного інформаційного орвелліанства в стилі субʼєкта Лаврова…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, лідер збройної опозиції Сирії оголосив головну мету масштабного наступу.

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