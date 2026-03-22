Подорож у хмарах: у Китаї відкрили найвищий міст у світі

Міст Гранд-Каньйон Хуацзян побив рекорд і визнаний найвищим мостом у світі

У китайській провінції Гуйчжоу офіційно відкрили міст Гранд-Каньйон Хуацзян, який став найвищим на планеті. Полотно споруди підвішене на приголомшливій висоті 625 метрів над рівнем річки Бейпаньцзян, що є абсолютним світовим рекордом. Нова автомагістраль не лише суттєво скоротила час у дорозі через каньйон, а й вже почала приймати перших екстремальних туристів.

Про відкриття нової інженерної перлини, яка побила світовий рекорд, повідомляє Moto.

Протягом багатьох років еталоном висотної інженерії вважався знаменитий віадук Мійо на півдні Франції. Його найвища опора сягає 341 метра, а загальна довжина переходу над долиною річки Тарн становить 2460 метрів. Він і досі залишається найвищою спорудою такого типу в Європі, проте на світовій арені лідерство остаточно перейшло до Китаю.

Будівництво над «розколотою землею»

Офіційна зміна світового лідера відбулася 28 вересня 2025 року, коли міст Гранд-Каньйон Хуацзян ввели в експлуатацію. Він простягається над річкою Бейпаньцзян у провінції Гуйчжоу, перетинаючи вражальний каньйон, який місцеві називають «розколотою землею».

Головні цифри проєкту вражають:

Висота: полотно мосту підвішене на рекордних 625 метрах над дном долини.

Довжина основного прольоту: 1420 метрів.

Терміни: будівництво стартувало у 2022 році і було завершено лише за 3 роки та 8 місяців.

Міст виглядає як тонка нитка, натягнута між гірськими вершинами. Як зізнався один із перших мандрівників: «Сидячи в машині, я мав відчуття, що можу витягнути руку і просто торкнутися хмар».

Економія часу та екстремальний туризм

Нова споруда стала важливою частиною швидкісної автомагістралі Лючжі-Аньлун, що суттєво покращило сполучення в одному з найскладніших гірських регіонів Китаю. Переїзд через каньйон, який раніше займав близько двох годин виснажливого шляху серпантинами, тепер скоротився до неймовірних двох хвилин.

Однак це диво інженерії створювалося не лише для автомобілістів. Міст миттєво перетворився на самостійний туристичний напрямок. Для відвідувачів тут облаштували оглядові майданчики, скляний пішохідний перехід, панорамний ліфт і навіть зону для банджі-джампінгу (стрибків на тарзанці) просто у безодню каньйону.

