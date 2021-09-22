Подорожувала з нареченим: у США підтвердили загибель загадково зниклої блогерки Габбі Петіто

У вересні наречений Габбі повернувся додому один, а згодом вирушив у похід і зник. Його оголосили у розшук.

Виявлене в неділю в національному парку Вайомінґа тіло належить блогерці Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим.

Про це із посиланням на заяву ФБР від вівторка,21 вересня, пише ВВС.

Зазначається, що смерть 22-річної дівчини кваліфікували як вбивство. Водночас інформацію про те, як саме загинула американка, поки не повідомляють.

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"Коронер округу Тетон доктор Брент Блю підтвердив, що останки належать Габріель Венорі Петіто, народженій 19 березня 1999 року", - йдеться на Twitter-сторінці відділу ФБР у Денвері.

Відомо, що Габбі Петіто подорожувала національним парком Гранд-Тетон разом зі своїм 23-річним нареченим Браяном Ландрі, місцеперебування якого зараз невідоме. Чоловіка розшукують.

Правоохоронці вважають Ландрі "зацікавленою особою" у справі, однак жодних звинувачень не висувають.

Кілька тижнів Габбі і Браян подорожували країною у фургоні, аж раптом дівчина припинила виходити на зв'язок. Її сім'я звернулася до поліції. У неділю останки Петіто виявили у кемпінгу в Національному лісі Бріджер-Тетон.

1 вересня Ландрі один повернувся до штату Флорида, не зв'язавшись ані з поліцією, ані з родиною Петіто. У минулі вихідні рідні заявили про зникнення чоловіка, стверджуючи, що 14 вересня той вирушив у похід, з якого не повернувся.

Пошуки Ландрі зосереджені у заповіднику поблизу Норт-Порта площею 24 тисячі акрів. Поліція використовує собак, дрони і всюдиходи. Окрім того, правоохоронці перевіряють сотні повідомлень про появу Ландрі в межах Флориди і Алабами.

За декілька тижнів до інциденту правоохоронці з міста Моав в штаті Юта були викликані до пари в зв'язку з інцидентом, можливо пов'язаним з насильством.

На кадрах з нагрудних камер видно, що Петіто плакала і скаржилася на своє психічне здоров'я. У поліцейському звіті ж зафіксували заяву Ландрі про те, що Габбі нібито вдарила його під час сварки.

Жодних звинувачень пред'явлено не було, тож офіцери рекомендували парі провести ніч окремо.

Зауважимо, що пошуки блогерки набули широкого розголосу в Мережі, зокрема в TikTok, Instagram і Twitter. Лише в TikTok хештег #GabbyPetito переглянули понад 650 мільйонів разів.

Раніше в американському штаті Каліфорнія помер 19-річний зірка TikTok Ентоні Барахас, який отримав вогнепальне поранення під час стрілянини у кінотеатрі.

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