Подорожує світом, не виходячи з дому: пенсіонер з Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор

На це йому знадобилося 4 роки.
Подорожувати світом, не виходячи з дому. Пенсіонер з Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор і тепер щодня облітає планету.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.
73-річний Мухаммед Малас зізнається, що з дитинства мріяв стати пілотом, однак не склалося з фінансових причин. Тож, коли вийшов на пенсію, вигадав собі розвагу: за чотири роки облаштував у підвалі кабіну пілота. І тепер, каже, щодня літає над якоюсь іншою країною. І частенько запрошує до подорожей свою дружину.