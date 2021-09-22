Подорожує світом, не виходячи з дому: пенсіонер з Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор

Подорожує світом, не виходячи з дому: пенсіонер з Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор

На це йому знадобилося 4 роки.

Подорожувати світом, не виходячи з дому. Пенсіонер з Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор і тепер щодня облітає планету.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.

73-річний Мухаммед Малас зізнається, що з дитинства мріяв стати пілотом, однак не склалося з фінансових причин. Тож, коли вийшов на пенсію, вигадав собі розвагу: за чотири роки облаштував у підвалі кабіну пілота. І тепер, каже, щодня літає над якоюсь іншою країною. І частенько запрошує до подорожей свою дружину.

Новини світу: пенсіонер із Йорданії облаштував у своєму підвалі авіасимулятор

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